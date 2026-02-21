Liv Morgan: «WWE somos más fuertes que la IA»

La polémica Superestrellas WWE Liv Morgan aborda una variedad de temas, desde la leyenda de la NFL Tom Brady hasta el futuro WrestleMania 42. A continuación, repasamos las mejores declaraciones de la luchadora ganadora del Royal Rumble 2026 de sus recientes entrevistas con Going Ringside y Good Karma Wrestling.

► En palabras de Liv Morgan

WrestleMania y sus aspiraciones

“Vamos camino a WrestleMania. Voy a salir como campeona.”

“Soy la superestrella más comentada, la más caliente, la más icónica, la más talentosa y la más carismática de todos los tiempos.”

“Trabajé 11 años luchando y arañando oportunidades para ganar el Royal Rumble, y por fin lo hice.”

“Ahora estoy en una posición muy poderosa para elegir a quien quiera rumbo a WrestleMania, y no me lo estoy tomando a la ligera. Voy a ser tan imposible de ignorar que no tendrán otra opción que ponerme en el main event.”

Victoria en el Royal Rumble

“No soy solo la ganadora del Royal Rumble… soy la mejor ganadora del Royal Rumble de todos los tiempos.”

“He tenido unos últimos cuatro años increíbles en mi carrera y quiero seguir así. Esta es una gran versión de Liv Morgan, pero no es la mejor versión de Liv Morgan.”

Dominik Mysterio

“Podría ser el mullet, el bigote, el swag… Dominik es un tipo muy tranquilo. Tiene una confianza muy cool, un carisma silencioso. La gente intenta replicarlo, pero no pueden.”

El segmento con Stephanie Vaquer

“Por suerte tenía a Daddy Dom ahí para traducirme… aunque dolió un poco más oír esas palabras con la voz de Dominik.”

“Un pedazo enorme de polvo me voló directo al ojo. Por eso parecía que estaba llorando.”

Raquel Rodríguez

“Ha sido increíble verla crecer. Siempre ha sido dominante y genial. Me encanta que la gente por fin esté viendo lo que yo siempre supe de ella.”

“Es mi hermana, mi mejor amiga. Está dormida en la otra habitación ahora mismo. ¿De verdad creen que mi hermana y yo vamos a pelear entre nosotras?”

Judgment Day

“Judgment Day es una familia. La familia pelea, pero se ama. Nos levantamos unos a otros, nos hacemos responsables y estamos ahí los unos para los otros.”

“Somos la facción más dominante en la historia de WWE.”

Su conexión con el público

“No sé cómo lo hago. Salgo por la cortina y algo se apodera de mi cuerpo y de mi mente. Estoy tan metida en el momento y tan conectada con la audiencia que ni yo misma sé qué va a pasar. A veces me sorprendo a mí misma.”

Su vida fuera del ring

“Creo que a la gente le sorprendería saber que me encanta no hacer nada. Cuando llego a casa, no hago nada. Solo existo. Estoy en mi granja alimentando a mis animales y ya.”

Desafío a celebridades (Cardi B y Megan Thee Stallion)

“Es nuestra agenda secreta desde hace años. Si vienen a WWE tendrían que enfrentarse al mejor equipo del mundo: Raquel y yo. Estadísticamente somos el mejor equipo femenino de la historia. Iremos suaves con ellas y les daremos una oportunidad.”

Respuesta a Tom Brady llamando ‘linda’ a WWE

“Aunque mucha gente en WWE es adorable, hay mucho más de lo que la gente entiende. Puedes poner a una superestrella de WWE en un campo de fútbol y lo hará bien. Pero ¿puedes poner a un jugador de fútbol en un ring y que haga todo lo que hacemos nosotros? No lo sé. Creo que el fútbol es cute.”

IA y el futuro del wrestling

“No puedes replicar lo que hace una Superestrella de WWE. Es una mezcla única de deporte, atletismo, entretenimiento, actuación y música. Ni la mejor IA del mundo puede replicar lo que hacemos. Somos más fuertes que la IA.”

Estado actual de WWE

“Estamos prosperando. Estamos increíbles. No podría ir mejor.”

El talento femenil y la nueva generación

“WWE está llena de talento ahora mismo. NXT también. El futuro del wrestling femenino está asegurado. Pero aunque todos sean talentosos… no son más talentosos que Liv Morgan. Solo hay una Liv Morgan.”