Liv Morgan: «Soy como una camaleona»

Ya nadie se acuerda de cuando Liv Morgan era poco más que una acompañante en Riott Squad debido a la gran carrera que ha construido en WWE en los últimos años. Sin ir más lejos, durante el episodio de Raw del 24 de febrero ganó junto a Raquel Rodríguez el Campeonato Femenil en Parejas derrotando a Bianca Belair y Naomi con ayuda de su inseparable Dominik Mysterio.

► Como una camaleona

De un tiempo a esta parte, la creatividad de la compañía puede hacer lo que quiera con Liv porque ella siempre cumple, ya se trate de un título, de una rivalidad, o de entrar a una facción como The Judgment Day, lo cual la luchadora resalta en una reciente entrevista con No-Contest Wrestling:

«Entrar a un grupo tan establecido como el Judgment Day, que no fundé yo, creo que es un poco diferente porque en este punto de mi carrera, había regresado de una lesión y tenía esta nueva confianza [de] mi tiempo fuera que realmente me ayudó a elevarme al siguiente nivel. Siento que si me hubieras preguntado qué me faltaba durante los últimos años, diría que simplemente esa verdadera confianza en mí misma para ser una estrella completa, para poder salir allí y dar esa aura de estar segura en los promos, de entregar combates increíbles. Quería hacerlo con tantas ganas, pero no sé si sentía que tal vez no sería capaz de reunir todo, hasta que me lesioné y hasta que tuve esos seis meses para realmente estar conmigo misma y desarrollarme. Ese es el tiempo más largo que he tenido libre desde que empecé con WWE. Realmente me beneficié de eso y encontré confianza y regresé tan lista para lo que fuera a pasar.

«Así que estar en el Judgment Day, tal vez un poco como, ‘¿Cómo va a funcionar esto? Son un grupo tan establecido con Rhea [Ripley], y yo soy todo lo contrario a Rhea, entonces ¿cómo voy a hacer que esto funcione?’ Pero me gusta pensar honestamente que soy como una pequeña camaleona, que puedo estar en cualquier lugar y haré que todo funcione. Así que estaba emocionada por el desafío. Pero mira, funcionó tan perfectamente. Me encanta el Judgment Day.»

