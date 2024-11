Liv Morgan: «Si NXT quiere llamarme, estoy lista»

Liv Morgan no hizo nada destacable durante su primer y único paso por NXT más allá de prepararse con éxito para Raw y SmackDown. Tuvo en el territorio de desarrollo 182 combates entre 2015 y 2017. Entre todos ellos ninguno fue en un evento premium o en un programa semanal de televisión. En realidad, no comenzó a llamar la atención hasta que fue ascendida junto a Ruby Riott y Sarah Logan en el trío The Riott Squad.

NXT was where it all started for me. It will forever have my heart. I’m SO SO SO happy that it will soon be weekly on the USA network so that the world can see the most talented, hungry, and hardworking people in the business. Congrats @WWENXT ❤️😩

p.s .. Norman is the man. pic.twitter.com/kjvKE6WTla

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) August 21, 2019