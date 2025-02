Liv Morgan se ríe de quienes critican su victoria en WWE Raw

Durante el episodio de WWE Raw del 3 de febrero de 2025, Liv Morgan venció a IYO SKY por descalificación para clasificarse para Elimination Chamber. La descalificación llegó cuando Rhea Ripley la golpeó como respuesta a que ella le agarrara del cabello para evitar que «The Nightmare» siguiera atacando a Raquel Rodríguez. Una situación clásica pero que está dando que hablar en el Universo WWE.

► Victoria por descalificación

Como podemos leer en redes sociales o YouTube, hay quienes no comprenden que IYO fuera descalificada por el ataque de Rhea a Liv apuntando, por ejemplo, que la oriunda de Australia se estaba defendiendo. Un servidor no entiende realmente qué no se entiende de lo ocurrido pero Morgan quiso abordar estas críticas riéndose de ellas (aunque algunas son solo comentarios):

«Riéndome de ustedes, tontos patéticos que no entienden cómo funciona la lucha libre.

Para los confundidos… un participante puede tocar a alguien que no participa, pero alguien que no participa no puede tocar a un participante porque ESO es descalificación.

Soy brillante y Rhea Ripley es una idiota.

Hahahahahah, lloren por eso, perdedores».

Laughing at you pathetic dummies not understanding how wrestling works 😂 For those confused… a participant can touch a non participant, but a non participant cannot touch a participant because THAT is a disqualification. I’m brilliant & Rhea Ripley is an idiot Hahahahahah… — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 4, 2025

Liv también se dice mejor que «The Genius of the Sky»:

OH and I’m better than Iyo Sky 🤭 https://t.co/w14IQ934jF — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 4, 2025