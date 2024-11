Liv Morgan revela a su oponente de ensueño

Liv Morgan ha tenido un buen año, conquistando el Campeonato Mundial Femenil y causando un verdadero impacto, precisamente logrando concluir su «gira de venganza» contra Rhea Ripley, a quien dejó fuera de acción hace unas semanas, y con el título en mano, busca seguir fomentando su legado.

► Liv Morgan ve a Chyna como su oponente de ensueño

Liv Morgan apareció este fin de semana en el evento ComplexCon, llamando la atención de los fanáticos de la lucha libre con su respuesta sincera e inesperada a la pregunta de un fanático sobre su lucha soñada en la WWE. La Campeona Mundial no dudó en dar el nombre de Chyna cuando le preguntaron con quién le hubiera gustado subirse a un ring.:

«Creo que me encantaría luchar con Chyna. ¿Verdad? Creo que tendríamos una buena dinámica debido a nuestra diferencia de tamaño».

«Y creo que, cuando pienso en las mujeres de la WWE, ella es la primera persona que me viene a la mente porque es muy icónica. La novena maravilla del mundo. No había nadie como ella. Nadie podría tocarla y me encanta y desearía poder, ya sabes, subir al ring con ella».

La admiración de Morgan por la fallecida miembro del Salón de la Fama WWE demostró su respeto por el legado y la influencia de Chyna en el mundo de la lucha libre. Chyna fue la primera que rompió las barreras que pesaban sobre la división femenil de WWE y estableció nuevos estándares durante la Attitude Era, y eso fue reconocido por Liv Morgan.