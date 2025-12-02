Liv Morgan regresa con The Judgment Day ¡El equipo está completo!

La noche posterior a Survivor Series abrió con un ambiente de expectación, pues Dominik Mysterio salió a presumir la recuperación del Campeonato Intercontinental tras derrotar a John Cena, una victoria obtenida gracias al respaldo total de The Judgment Day.

Al inicio del programa, el joven monarca apareció acompañado de Liv Morgan, quien saludó a Raquel y JD McDonagh, aunque con Finn solo cruzó miradas y a Roxanne Pérez la dejó completamente ignorada.

Una vez en el ring, y rodeado por el resto de sus compañeros —con la ausencia notoria de Liv—, Dominik proclamó que su triunfo lo convierte en “el más grande de todos los tiempos”, palabras que arrancaron una mezcla de abucheos y burlas de la afición. El campeón aprovechó el momento para introducir de manera oficial a Liv Morgan, a quien reconoció como pieza fundamental en su victoria durante Survivor Series.

► Liv Morgan reafirma su sitio en The Judgment Day

Liv tomó el micrófono para expresar su alegría por regresar al grupo, aunque también admitió que había escuchado comentarios sobre la supuesta pérdida de impacto de la facción en RAW. En lugar de evadir el tema, aseguró que su retorno marca el inicio de una nueva etapa en la que volverán a dominar la marca roja y a recuperar los campeonatos que alguna vez tuvieron.

Aunque por momentos pareció que podría generarse fricción entre Liv y Roxanne Pérez, la Werita disipó cualquier rumor al afirmar que está contenta de reencontrarse con todo el equipo, reforzando que The Judgment Day está nuevamente completo y preparado para lo que viene.

LIV MORGAN HAS RETURNED TO MONDAY NIGHT RAW. WELCOME BACK 🔥#WWERaw pic.twitter.com/6U9dfuAcfp — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) December 2, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

Con Dominik liderando al grupo como campeón y Liv integrada nuevamente, The Judgment Day parece encaminado a recuperar espacio dentro de RAW. Podría estar en busca de nuevos campeonatos y acabar con los luchadores insignia de la marca.

Además, queda la duda sobre lo que pasará con Liv Morgan y Roxanne Perez, pues aunque parece que las fricciones no son tantas, esto podría cambiar en cualquier momento, pues antes de que Liv desapareciera de televisión por una lesión, ambas luchadoras vivieron momentos de mucha tensión.