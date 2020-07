Ha pasado un tiempo desde que volviera a WWE para estropear el casamiento de su compañera de vestidor y ahora Liv Morgan recuerda la boda de Lana con Bobby Lashley. Un momento que decepcionó a quienes esperaban, después de todo lo que se estuvo diciendo durante sus meses de ausencia, después de que se alejara de los encordados tras una interesante promo que avecinaba un interesante cambio, así como de los videos perturbadores que estuvo lanzando. Quizá muchos se hubieran contentado con que dicha historia la hubiera impulsado pero en realidad al poco tiempo todo quedó en nada para ella.

La ex Riott Squad apareció por sorpresa en la ceremonia de enlace de Lana con Lashley para anunciar al mundo que tuvo una relación amorosa con ella y reclamar que siguieran adelante y no se casara con el luchador. Este segmento fue interrumpido también por Miro (entonces, Rusev). Los dos pusieron patas arriba la decoración y la enorme tarta que los enamorados tenían preparada y finalizaron la celebración. Además, al mismo tiempo, Morgan sufrió un accidente.

Un accidente con su atuendo: se rompió su top. Afortunadamente, llevaba sujetador debajo, lo cual fue una decisión de última hora porque pensaba que no encajaba con la ropa que llevaba. De esta manera explicó la situación en una reciente publicación en Twitter:

Thinking back to when I crashed lanas wedding...my outfit did NOT call for a bra. I taped down (ladies u know what I mean) and very last second I put on a bra. And thank GOODNESS cause my top BROKE 🥵🥴

