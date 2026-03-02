Liv Morgan quiere ver a esta celebridad en WWE

Celebridades reconocidas y los luchadores profesionales se han cruzado en la WWE desde la época de Hulk Hogan y Mr. T en la primera edición de WrestleMania; sin embargo, en los últimos años, la WWE ha aumentado la tendencia al traer a figuras como Logan Paul (antes de convertirse en luchador a tiempo completo), Bad Bunny, Jelly Roll e influencers de internet como iShowSpeed ​​y KSI a combates y segmentos.

► Liv Morgan quiere ver a Britney Spears en WWE

Durante una entrevista reciente en el podcast «RAWTALK» de Bradley Martin, Liv Morgan explicó que no le molestan las apariciones e incluso compartió a quién le gustaría ver aparecer en la WWE próximamente, mencionando el nombre de la cantante Britney Spears.

«Tenemos una colaboración genial donde, como que, todos ganan. No me importa si la gente viene a la WWE, ¿sabes a qué me refiero?. ¿Como Britney Spears? ¡Britney! Soy muy fan de Britney. Me encantaría… ¿Te imaginas a Britney Spears apareciendo en ‘Raw’ el lunes por la noche? ¿O en WrestleMania? Es tan icónica».

Embed from Getty Images

Morgan amplió su mensaje diciendo que le encantaría subirse al ring con la ícono del pop, aunque es poco probable que aparezca; no obstante, la ex Campeona Mundial insinuó que todo es posible de camino a WWE WrestleMania 42.

Hablando de celebridades, en algún momento se mencionó la posibilidad de que Bad Bunny reaparezca en las pantallas de la WWE para un eventual enfrentamiento contra Logan Paul, aunque el asunto parece haberse enfriado en los últimos días, probablemente por la ocupada agenda del cantante puertorriqueño.