Liv Morgan quiere a Dominik Mysterio en SummerSlam

Liv Morgan no querría que su lucha contra Rhea Ripley en WWE SummeSlam fuera por Dominik Mysterio además de por el Campeonato Mundial:

“Quiero ganar a Dominik a la antigua. No quiero ganarlo en un combate. Quiero que vea lo que aporto, porque veo con tanta claridad lo que él aporta».

► Liv Morgan ¿(con Dominik Mysterio)? vs. Rhea Ripley en SummerSlam

En cambio, a la monarca sí le gustaría que «Dirty Dom» estuviera en su esquina durante el combate con «Mami» el sábado 3 de agosto en Cleveland:

«Espero que Daddy Dom esté allí. Espero que esté allí. Espero que me apoye. Espero que vea en mí lo que yo veo en él, porque creo que Daddy Dom tiene un potencial ilimitado y creo que mucho de eso todavía está por venir. Creo que va a ser la estrella más grande de la empresa. Tengo mucha fe y confianza en él. Además, simplemente me encanta estar en su presencia. Él es un… espécimen de hombre. Espero que yo solo pueda hacer un poco por él de lo que él hace por mí. Así que espero, por supuesto, que Daddy Dom me esté apoyando«, dice en la misma entrevista con Rusic & Rose on The Big Show.

¿Provocará Dominik que la Campeona Mundial retenga el título en «The Biggest Party of the Summer»? ¿Ayudará a la retadora a recuperarlo? ¿