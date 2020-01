Liv Morgan posa con Sarah Logan ¿y Lana se pone celosa?

Pasado mañana descubriremos el nuevo capítulo del cuadrado amoroso que sigue desarrollando WWE, después de que Lana se sincerara recientemente con Liv Morgan calificándola de «hermosa» e «impresionante», aunque añadiendo que debería empezar a ser una «estrella» y hacerse alguien «relevante» en 2020. La que fuera su amante, o eso parece, respondió diciendo que «no la defraudará».

Y la historia continúa antes de lo que ocurra en televisión, ahora debido a una publicación que Morgan hizo. En ella vemos a la rubia posando con su amiga Sarah Logan, recordando cómo solían entrar al encordado como parte del Riott Squad.

Nunca hubo nada entre ellas y esta imagen no muestra nada más que su amistad, pero de todas formas Lana contestó así:

For one second there I admired your courage,

I admired your honesty….I admired you being so brave to be different & to be anything but “typical”. But instead you are just running back to old friends & being everything that is “typical” 😢 https://t.co/92jcVjvIg8

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 18, 2020