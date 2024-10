Liv Morgan confirma que ha firmado un nuevo contrato con WWE mientras recuerda el arresto de 2023 y su pensamiento de que era el fin para ella en la compañía. La Campeona Mundial habla de todo ello en su reciente entrevista con Logan Paul en Impaulsive.

► El arresto de Liv Morgan y su nuevo contrato con WWE

«Acabo de firmar un nuevo contrato de cinco años, así que mi plan a cinco años es la WWE«, dice la luchadora cuando le preguntan sobre sus planes. «Ese es mi plan a cinco años».

«Como el mundo sabe, tuve un encuentro con la ley. Todo está resuelto ahora. No soy culpable. Déjame tomarme un momento, no puedo tomar la situación a la ligera. Estaba en una situación en la que había cosas en mi auto de las que no estaba al tanto. Una de esas cosas era un delito grave. Me arrestaron, pagué la fianza y llamé al trabajo de inmediato. Mi llamada tras la fianza fue al trabajo.

«Llamé a nuestro jefe de relaciones con el talento, Dan. Le expliqué lo que sucedió. Él me dijo: ‘Está bien, lo resolveremos. Mantente en silencio, ve a trabajar mañana, no le cuentes a nadie, haz lo tuyo’. Voy a trabajar para hacer mi rehabilitación y me siento tan culpable y con tanta vergüenza. No quiero que el trabajo esté enojado conmigo. Hago mucho trabajo comunitario en WWE. ‘Acabo de arruinar todo con algo que fue mi culpa, pero también no fue mi culpa’. Tengo que asumir la responsabilidad, es mi auto, asumo toda la responsabilidad. Llegué al trabajo [cara feliz], te vi [Logan] y tuvimos una conversación normal, nunca lo habrías notado. Fue SmackDown y esa noche salió la noticia».

Cuando le preguntan cómo manejó las cosas después de que salió la noticia, Liv responde: «Estaba bien. Lo que ya dije fue que no quería perder mi posición en el trabajo. No quería que pensaran que era una criminal. Había trabajado muy duro para estar en la posición en la que estaba y pensé que había arruinado todo. Estaba molesta. Pensé que había arruinado mi carrera».

