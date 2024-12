Liv Morgan no se veía como luchadora de equipo

Liv Morgan es la actual Campeona Mundial; sin embargo, mucho antes de situarse en los planos estelares, llegó como miembro de The Riott Squad, junto a Ruby Riott (Ruby Soho en AEW) y Sarah Logan, y realmente no tenía mucho protagonismo ni buenos resultados, y fue cuando el grupo se disolvió que empezó a ganar notoriedad, dando un giro de 180 grados a su personaje.

► Liv Morgan tiene buenos recuerdos con sus compañeras de The Riott Squad

La Campeona Mundial recientemente fue entrevistada en Inside The Ropes y admitió que no estaba exactamente emocionada cuando descubrió que se uniría a una facción con Ruby Riott y Sarah Logan en su debut en el elenco principal; sin embargo, reconoció que las tres rápidamente mantuvieron una buena química y rápidamente formaron un verdadero vínculo tras bastidores, apoyándose una con la otra.

«En realidad estaba un poco molesta. No me veía como una luchadora de equipos; me veía como una competidora individual. Además, solo era una competidora individual hasta ese momento, así que no estaba demasiado emocionada con la idea, a pesar de que estaba tan emocionada con la idea de finalmente estar en RAW o SmackDown».

«Simplemente hice clic con Ruby y Sarah tan rápido. Cuando nos miras a las tres, no podríamos lucir más diferentes. Pero una vez que pasamos tanto tiempo juntas y fuimos quitando las capas, nos dimos cuenta de que éramos mucho más parecidas de lo que jamás hubiéramos imaginado. Así que creamos una verdadera hermandad”.

“Aprendí muy rápido cuánto las necesitaba y lo valiosas e importantes que serían para mí y mi carrera. Aprendí mucho de ellas y pude apoyarme en ellas. No podría estar más agradecida por ellas”.