Liv Morgan no se preocupa por Roxanne Pérez

A raíz de la llegada de Roxanne Pérez a RAW, las cosas en The Judgment Day han cambiado un poco, ya que la ex Campeona NXT ha «consentido» a «Dirty Dom» con algunos nuggets de pollo mientras Liv Morgan estaba ausente de la programación. Sin embargo, luego de que la ex Campeona Mundial volvió a la programación, empezaron las diferencias al interior del grupo, con Finn Bálor también involucrándose activamente, y aparentemente del lado de Pérez.

► Roxanne Pérez busca acercarse a Dominik Mysterio

A pesar de que hasta el pasado fin de semana las cosas entre Liv Morgan y Dominik Mysterio aparentemente estaban bien, e incluso se dieron un beso frente al público durante un evento de Netflix, es posible que algunas interacciones entre Mysterio y Roxanne Pérez el pasado lunes en «Raw» empiecen a sembrar dudas en torno al Campeón Intercontinental, haciendo que algunos se preguntaran si «Dirty Dom» estaría divagando. Sin embargo, cuando se le preguntó a Liv Morgan sobre las interacciones entre Pérez y Mysterio en «Raw Recap», esta no se mostró tan preocupada y resalta que ella era mejor y ha hecho mucho por Dominik.

«No me preocupa. Es una chica hermosa, tiene talento. Pero no es exactamente nada que me preocupe«.

«La verdad es que no veo similitudes, porque le compré a Dominik cientos de nuggets en bandeja de plata. Y, de hecho, le hacía estiramientos antes de sus combates. No era muy, ya sabes, de goma. ¿Qué similitudes ves exactamente? ¿Roxanne es morena? Es más bajita que yo.«

Habrá que ver cómo siguen las cosas dentro de The Judgment Day, pero muchos ya hablan de una posible división al interior del grupo, quien ya sufrió la pérdida de Carlito, a quien no se le renovó su contrato.