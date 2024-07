SummerSlam 2005 vio a Rey Mysterio enfrentarse a Eddie Guerrero por la custodia de Dominik. Fue una gran historia que acabó cuando el enmascarado logró la victoria para reafirmar su paternidad. Han pasado 19 años, al «Latino Heat» ya no lo tenemos entre nosotros pero lo recordamos muy a menudo en SÚPER LUCHAS, «Dirty Dom» lleva cuatro luchando como Superestrella de WWE y es hoy el más odiado de la compañía, y «The Master of the 619» nos sigue regalando su genio cuando se acerca a su retiro.

4 of 4 PPV Matches in 2005: Ladder match for custody of Dominik Eddie Guerrero

vs

Rey Mysterio WWE SummerSlam

August 21, 2005 pic.twitter.com/ug7yqR2Vu6 — GrappleClips (@GrappleClips) March 19, 2024

► ¿Liv Morgan vs. Rhea Ripley por Dominik Mysterio?

Nos acordamos de aquella famosa lucha porque recientemente -mientras hablaba en Rusic & Rose on The Big Show– le plantearon a la Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, la posibilidad de jugarse con Rhea Ripley el quedarse con Dominik. Las dos luchadoras se enfrentarán por el título en SummerSlam como consecuencia de que la actual monarca lo ganara cuando «Mami» tuvo que devolverlo debido a una lesión; además, Liv aprovechó su ausencia para encandilar al joven Mysterio. O al menos intentarlo.

“Quiero ganar a Dominik a la antigua. No quiero ganarlo en un combate. Quiero que vea lo que aporto, porque veo con tanta claridad lo que él aporta», contestó Morgan al planteamiento de ese posible combate por Dominik.

Parece que «Dirty Dom» ha arreglado sus problemas con Rhea, no obstante, seguro que Liv no lo deja en paz tan fácilmente y la historia con los tres aún tiene mucho que contar. Y podemos plantearnos también algunas preguntas: ¿provocará Dominik que la Campeona Mundial retenga el título en «The Biggest Party of the Summer»? ¿Ayudará a la retadora a recuperarlo? Y eso solo hablando del Premium Live Event del próximo 3 de agosto.