Liv Morgan no lee las críticas de los fanáticos en línea

Liv Morgan es una de las principales villanas de Monday Night Raw, aunque también tiene gente a su favor, quienes precisamente festejaron cuando ganó el reciente Royal Rumble. Sin embargo, algunos comentarios negativos se hicieron virales en línea y la ex Campeona Mundial simplemente ha decidido ignorarlos.

► Liv Morgan decide a quién escuchar y a quién no

Liv Morgan no pierde el sueño por las críticas en redes sociales, y lo dejó clarísimo durante su aparición en The Battleground Podcast, donde aclaró que no buscba ser despectiva, sino que simplemente no quería darles atención a aquellos que la critican con ese fin. Durante la entrevista, la ex Campeona explicó que hay una gran diferencia entre los seguidores y la negatividad aleatoria en internet, y explicó qué opiniones realmente importan dentro de la WWE, empezando desde el alto mando.

«Sí. Sabes, eso no quiere decir que no me importen mis seguidores ni la gente que ve el programa, pero en cuanto a las críticas en línea, sí, me da igual. No me importa lo que tengas que decir».

“Me importa, obviamente, lo que piense Triple H, mi jefe, mis productores, mis compañeros involucrados y a quien sea que busque orientación o consejo después del evento. Y eso puede ser, ya sabes, varias personas o nadie, ¿sabes?”

“Puede ser el melocotón más rico, jugoso y delicioso del mundo, pero todavía hay alguien a quien no le gustan los melocotones, ¿sabes?, y eso está bien”.

“Así que no me importa. No por falta de respeto. Simplemente no me importa porque entiendo que no a todos les va a gustar todo. Y, por lo tanto, estoy de acuerdo con eso”.