Liv Morgan: “No me importa lo que piensen de mí”

WrestleMania 42 está a la vuelta de la esquina y Liv Morgan se muestra confiada. También habla de los fans de WWE que la aman y la odian o de su salto al cine. Todo ello en una reciente entrevista con Dan Gutiérrez en Director’s Cut Radio.

► En palabras de Liv Morgan

La experiencia de una semana completa de WrestleMania

“WrestleMania Week siempre es caótica, pero en el mejor sentido posible. Tenemos SmackDown el viernes, Raw el lunes, la ceremonia del Hall of Fame donde Stephanie McMahon va a ser incluida, algo icónico, y luego el gran espectáculo de dos noches de WrestleMania. Es una semana muy ocupada, pero merece totalmente la pena. Hay mucha conexión con el WWE Universe, muchas oportunidades de encontrarte con tus superestrellas favoritas, conseguir autógrafos o fotos. También es una forma de devolver algo al público y a la comunidad de Las Vegas por recibirnos de nuevo. El año pasado tuvimos el WrestleMania más exitoso de todos los tiempos allí en términos de asistencia y audiencia, así que estamos emocionados por volver y hacerlo aún más grande.”

Embed from Getty Images

Su ambición de salir de WrestleMania como campeona

“Para mí, esta temporada de WrestleMania podría terminar siendo la número uno en mi carrera, porque después de 11 años de trabajo duro y dedicación, finalmente me aseguré un lugar en WrestleMania. ¿Qué noche? No lo sé, pero tampoco importa, porque voy a salir como campeona. Estoy muy emocionada.”

La importancia de Backlash después de WrestleMania

“Para mí, WrestleMania marca el inicio del año de la lucha libre. Trabajamos todo el año para llegar a WrestleMania, contar esas historias y tener esos combates. Cuando termina, se siente como un reinicio. Backlash, al ser el primer PLE después de WrestleMania, marca ese nuevo comienzo. Además se celebra en Tampa, que es donde vivo ahora, así que siento que entro como una heroína local y como una nueva campeona. Los fans pueden esperar emoción, caos… y yo soy conocida por ser un poco caótica, así que pueden esperar un poco de desorden.”

Embed from Getty Images

Las reacciones del público hacia ella

“Algunos fans me aman y otros aman odiarme, o quizá odian amarme. Pero lo acepto y lo agradezco todo, porque sinceramente no me importa lo que piensen de mí. Voy a seguir haciendo lo que hago pase lo que pase. Pero aprecio el ruido del público, porque todo lo que hacemos es para ellos y para su energía. Así que tanto si me animan como si me abuchean, lo agradezco igual.”

La diferencia entre ver WWE en casa o en vivo

“Cuando lo ves desde casa tienes todos los ángulos de cámara y los comentarios en televisión, es una experiencia más controlada e íntima. Pero cuando estás dentro del estadio sientes la energía de miles de personas que están animando o abucheando a sus superestrellas favoritas. Es una mezcla de atletismo, deporte y entretenimiento que solo WWE puede ofrecer. Es algo para todo el mundo, así que si puedes ir en persona, definitivamente merece la pena.”

Su salto al cine con Bad Lieutenant

“Sí, tengo un proyecto en camino. Se llama Bad Lieutenant y lo rodé en Japón el año pasado. Se estrenará en los cines en septiembre. Estoy muy emocionada con ese proyecto porque aprendí muchísimo. Tuve la suerte de compartir escena con veteranos muy talentosos de la industria del cine. Creo que el público de WWE va a verme de una manera que quizá nunca imaginaron, así que definitivamente deberían verlo.”