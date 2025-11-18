Liv Morgan no estuvo en WWE RAW pese a los rumores

La desafortunada lesión en el hombro de Liv Morgan afectó gravemente la historia de The Judgment Day y el Campeonato Femenil en Parejas, que compartía con Raquel Rodríguez antes de su lesión, y también implicó reescribir las historias dentro de la división femenil. Roxanne Perez salió al paso como reemplazo de la ex Campeona Mundial, pero eventualmente terminaron perdiendo el título en SummerSlam, mientras que la ex Campeona Mundial todavía continúa con su recuperación.

► Liv Morgan todavía s encuentra en recuperación

A pesar de la ola de rumores que circulaban antes de Monday Night RAW en el Madison Square Garden, que mencionaban que Liv Morgan podría ser una de las grandes figuras tras bastidores, junto a Roman Reigns, Brock Lesnar y AJ Lee, finalmente esto no se concretó y los rumores rápidamente se disiparon; no obstante, las otras Superestrellas mencionadas sí hicieron su esperado regreso.

Según un informe de PWInsider, una fuente confirmó que Liv Morgan no se encontró tras bastidores en RAW y no estuvo programada para aparecer durante el programa, por lo que que su tan esperado regreso a la televisión de la WWE tendrá que esperar, e incluso informes previos daban cuenta de que la ex Campeona Mundial podría reaparecer en el transcurso del próximo año.

Liv ha estado ausente desde el 16 de junio, cuando sufrió una lesión en el hombro durante RAW y fue operada poco después. La WWE nunca ofreció una fecha de regreso pública, por lo que su posibilidad de volver sigue abierta, aunque la compañía seguramente querrá mantenerlo bajo reserva, para generar un mayor impacto en el Universo WWE en cuanto este se materialice.