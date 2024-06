Liv Morgan está viviendo el mejor momento de su carrera como Superestrella de la WWE siendo la Campeona Mundial. Ya había sido Campeona SmackDown y fue una gran etapa, durante la cual se confirmó como una estrella de la compañía, pero esta vez su historia es más grande, su personaje es más interesante, y ya está consolidada en la división femenil.

► «Liv Morgan no era la elegida de WWE»

No obstante, el éxito de la joven guerrera no ha llegado porque en la empresa la vieran como la elegida sino porque trabajó duro para ganárselo. Eso dice Booker T.

«Bueno, quiero decir, [fue] inesperado (su coronación en King and Queen of the Ring). No lo vi venir ni nada por el estilo. Pero una cosa sobre Liv Morgan, es como una jugadora de equipo. Siempre está lista, siempre se pone en una posición para salir y ganar. Puedes decir que Liv Morgan cree en sí misma cada vez que sale de esa cortina. Puedes decir, ya sabes, cuando se fue y luego regresó, también pudiste notar que era una Liv Morgan diferente. Veo esas pequeñas cosas, y Liv, una cosa sobre ella. En este negocio, a veces no ganas solo porque eres el mejor trabajador o algo así. A veces ganas por desgaste, ¿vale?

«Todos los dominós pueden caer, y tú podrías ser el único dominó que aún sigue en pie. Estoy hablando en serio. Y lo digo porque he estado en esa posición como Liv Morgan, no siendo la elegida para ser campeona, pero siempre encontrando la manera de tener oro de campeonato a mi alrededor de alguna manera, cuando no fui el elegido. Esa es Liv Morgan. No es la elegida, pero se puso en una posición para ser campeona solo por puro trabajo duro, eso es todo. Eso es todo. Las cosas que hace detrás de escena son la razón por la que está allí en este momento», explica el veterano en The Hall of Fame.

¿Estás de acuerdo con el miembro del Salón de la Fama?