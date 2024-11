Liv Morgan, Nia Jax y Tiffany Stratton en un triuangulo rumbo a Crown Jewel

Tiffany Stratton hizo enfurecer a Liv Morgan, a quien no solo amenazó con quitarle el Campeonato Mundial Femenil de WWE, sino también a Dominik Mysterio, por lo que terminaron enfrentadas en un ring. Además, Nia Jax dejó en claro que dejará todo en Crown Jewel para quedarse con el cinturón que se dará en el evento.

Liv y Nia Jax se encararon rumbo a la lucha que tendrán en Crown Jewel; sin embargo, Tiffany apareció en el ring, para asegurar que cobrará el Maletín de Money in the Bank contra ella y además preguntó que «si ella se lleva el campeonato, también se llevaría a Dom», lo que moelstó a la monarca.

Fue así, que ambas luchadoras se enfrentaron en un combate mano a mano, pero tras un par de minutos, Nia distrajo al réferi intentando ayudar a Stratton, pero Liv tomó el maletín para noquear a su rival y quedarse con la victoria.

Tras el duelo, Nia Jax entró al ring y barrió con todos, dejando en claro que busca quedarse con el cinturón que se pondrá en juego en Arabia.

That backfired…

Nia Jax just took out @RaquelWWE, @YaOnlyLivvOnce, and @DomMysterio35! 😱

#SmackDown pic.twitter.com/FBEKzwz28F

— WWE (@WWE) November 2, 2024