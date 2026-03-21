Liv Morgan: «Sabía que mi vida iba a cambiar»

Liv Morgan habla sin filtros antes de WrestleMania 42, donde buscará el Campeonato Mundial Femenil: rivalidad con Stephanie Vaquer, confianza absoluta, carrera de 12 años en WWE y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Reality of Wrestling seguida de la que repasamos anteriormente acerca de que no le importa lo que piensen sobre ella, su saldo al cine o cómo es la semana de WrestleMania.
► En palabras de Liv Morgan
Por qué eligió a Stephanie Vaquer como rival para WrestleMania
“Elegí a Stephanie por varias razones. Una, puso sus manos sobre Daddy Dom. Dos, está aterrorizando a mi hermana Raquel Rodríguez. Tres, intentó avergonzarme y menospreciar todo mi trabajo y mis logros de los últimos 12 años. Así que estoy emocionada por informarle personalmente en WrestleMania.”
En #WrestleMania La Primera Stephanie Vaquer estará defendiendo el Campeonato Mundial Femenino ante La Güerita Liv Morgan 💥😱
Su trayectoria de 12 años en WWE
“Pienso en mi trayectoria todos los días, cada lunes en RAW. Y estoy orgullosa de mi camino. Todo es más dulce porque fue a mi tiempo y a mi manera. Siempre he sido fiel a mí misma. Stephanie dice que yo he tenido lo mejor de lo mejor toda mi carrera, y es cierto, pero la realidad es que no habría durado 12 años en WWE como yo. No hay forma. De hecho, debería estar agradecida de haber llegado ahora, porque si no, ya no estaría aquí y este combate en WrestleMania ni existiría.”
El secreto de su éxito
“No lo sé… sinceramente no lo sé. Quizá persistencia, corazón y garra. Pero tampoco puedo quedarme solo con eso porque Stephanie también tiene esas cosas. Creo que simplemente tengo algo extra, algo especial que ella no tiene.”
De fan a superestrella: su momento más especial
“Fui fan toda mi vida. Recuerdo estar en primera fila en Extreme Rules 2014, sabiendo que en unos meses iba a estar en ese ring. Nadie más lo sabía, pero yo sí. Estaba viendo el show y pensando: ‘Voy a hacer esto’. Fue un momento surrealista porque sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.”
Su mentalidad: “si no vas con todo, ¿qué haces?”
“Tienes que ir con todo. Literalmente tienes que hacerlo. Si no lo haces, no sé qué estás haciendo aquí. Y si no vas a darlo todo como yo, por eso soy mejor que tú.”
Diferencias entre WWE y rodajes
“El ritmo es completamente diferente. En WWE estoy activa todo el día. En un rodaje es ‘rápido, rápido… y espera’. Puedes estar 5 o 6 horas esperando y de repente te dicen ‘vamos’, y tienes que hacer una escena emocional fuerte después de haber estado parada todo ese tiempo. Pero WWE me ha preparado muchísimo. Me siento como si estuviera en backstage. Y tengo mentalidad de una toma: voy con todo desde el primer intento.”
Su postura sobre Danhausen y protección a Judgment Day
“Podría haber sido feliz por él, pero vino directamente a causar caos, a meterse con Daddy Dom y a crear problemas. Quiero que se mantenga lejos de mí, de Judgment Day y del club. A mil pies de distancia. No quiero problemas, pero si los busca… puedo empezar otro ‘Liv Morgan Revenge Tour’ y hacerle la vida imposible durante un año.”
Liv Morgan just left in tears 🥺
Su confianza total en Dominik Mysterio
“Dom es un hombre adulto, puede hacer lo que quiera. Confío completamente en él. No me preocupa que pierda el pelo o el bigote. Es tan guapo que incluso si pasara, seguiría ganando. Realmente no pierde en ningún escenario.”
Su mentalidad como futura campeona
“No estoy buscando a nadie. Nadie me falta. Creo que todos los demás van a querer a Liv Morgan. Soy una mujer generosa, así que defenderé mi título contra cualquiera que venga a por mí. Pero yo soy la deseada, no la que desea.”