«Acabo de firmar un nuevo contrato de cinco años, así que mi plan a cinco años es la WWE«, confirmaba recientemente la Campeona Mundial, Liv Morgan, mientras recordaba que pensó que su carrera en la compañía estaba acabada cuando la arrestado en 2023, revelando también que un policía le dijo que su mugshot se haría viral.

► Liv Morgan en WWE

No solo no fue despedida sino que casi un año después está en su mejor momento tras haber hecho historia convirtiéndose en la primera Campeona Crown Jewel. Y no serán solo cinco años, o puede que sí, todo dependerá de WWE. Mientras hablaba recientemente en Impaulsive, la luchadora decía que se quedará tanto como la dejen.

“Me gustaría estar en WWE tanto tiempo como me lo permitan. Al mismo tiempo, me estoy preparando y pensando en la vida fuera de WWE, aunque eso no será por mucho tiempo. Mientras me quieran aquí, estaré feliz en WWE. Puede que me retire después de WWE. Quizás me quede en casa en mi granja mientras los alquileres pagan mis cuentas».

¿Y cuánto tiempo se lo van a permitir? Nunca se sabe –sin ir más lejos, Baron Corbin acaba de ser despedido, lo cual él considera un error de WWE- pero podría decirse que para siempre. Como en el caso del luchador, ella tampoco sabe lo que es la lucha libre fuera de las fronteras del imperio ya que comenzó su carrera allí en 2015.

Liv Morgan es puro producto WWE. Probablemente, en otras empresas no le iría mal, aunque solo sea por la popularidad que se ha ganado y también porque siempre busca ser la mejor versión de sí misma posible. De lo contrario, no hubiera pasado de ser solo una cara bonita en The Riott Squad a la Campeona Mundial de WWE.

