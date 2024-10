Liv Morgan: «Lucharía en Hell in a Cell con Rhea Ripley»

“Ha sido increíble. Ha sido asombroso. Hice exactamente lo que dije que iba a hacer: le quité todo a Rhea Ripley. Le quité su título, su hombre y su familia. Todo es mío, así que he estado en la cima del mundo. Me siento genial. La mejor parte ha sido la vindicación de mi venganza, mi redención, hacer exactamente lo que dije. Eso no pasa muy a menudo, el acabar haciendo exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, pero yo lo hice. Así que estoy en la cima de la división, estoy liderando esta división. Esta división es mía. Estoy feliz con Judgment Day, con Daddy Dom, con este campeonato femenino, así que no tengo quejas por aquí. Puedo decir que no hay límite a lo que estaría dispuesta a hacer en mi búsqueda para destruir completamente a Rhea Ripley, así que lo dejaré en eso». Esto comentaba la Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, camino a Bash in Berlin.

► ¿Liv vs. Rhea en Hell in a Cell?

En aquel evento premium ella y Dominik Mysterio salieron derrotados frente a Rhea Ripley y Damian Priest, por lo que lógicamente no había terminado con «The Nightmare». En Bad Blood retuvo el título ante ella, pero fue con ayuda de Raquel Rodríguez, por lo que tampoco. Y Liv está deseando que su rivalidad con Rhea sea cosa del pasado. ¿Podría ocurrir en Survivor Series?

De momento, se desconoce si lucharán entonces. Pero la monarca está dispuesta a todo:

“Quiero decir, si eso (luchar en Hell in a Cell) finalmente la haría dejarme en paz, entonces sí. A estas alturas haría cualquier cosa para que nos dejara tranquilos. Sí, (contesta cuando le preguntan si siente que la ex campeona la está acosando). “Es un poco preocupante. Estoy un poco asustada por su salud mental”, le dice Morgan a The Bootleg Kev Show.

En la misma entrevista, llamó patéticos a los fans de su rival.

