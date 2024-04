Liv Morgan: «Las luchadoras de NXT son increíbles»

Liv Morgan comenzó su carrera como Superestrella de WWE en desarrollo en NXT en 2015 sin experiencia en la lucha libre profesional o amateur. Algunos de sus primeros combates en eventos no televisados fueron con Nia Jax, The IIconics, Charlotte Flair, Carmella o Bayley.

En realidad, no se puede destacar mucho de su carrera entonces pues no sería hasta su ascenso al elenco principal cuando empezaría a llamar la atención como integrante del Riott Squad, trío que compartía con Ruby Riott y Sarah Logan.

Y aún así su verdadero éxito no llegaría hasta la disolución, cuando empezó a trabajar en solitario, demostrando poco a poco de lo que era capaz por sí misma, como nunca se había visto en los grandes escenarios, hasta llegar a ser la Campeona SmackDown.

► Liv Morgan de las luchadoras de NXT

Hoy, Liv Morgan es una estrella de Raw y acaba de lesionar a Rhea Ripley, la Campeona Mundial, que ha tenido que dejar vacante el título, el cual en el programa de la marca roja del 22 de abril encontrará a una nueva dueña, que bien podría ser ella.

Ahora, antes, la volvemos a juntar con NXT porque de la actual marca amarilla estuvo hablando la luchadora Gorilla Position para elogiar el talento femenil que está en el presente en desarrollo, sin mencionar a ninguna de sus compañeras pero alabándolas a todas.

«Amo a muchas de las chicas. Durante mi rehabilitación por mi lesión, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en el Performance Center. Pude entrenar con algunas de ellas. Creo que su equipo es increíblemente fuerte, ni siquiera se imaginan. Estas chicas tienen un talento increíble. Las veo y pienso, wow, ya son tan buenas tan temprano, que con un poco más de experiencia y tiempo, van a ser increíbles. Honestamente, no podría señalar a ninguna en este momento porque todas me impresionan. La calidad de toda su división es asombrosa. Me emociona verlas».