Liv Morgan ganó el Royal Rumble femenil de este año y va rumbo a WrestleMania 42 para enfrentarse, ya sea a Stephanie Vaquer o a Jade Cargill, decisión que indicó que la dejará para después. Sin embargo, uno de los puntos importantes de aquel combate fue el hecho de haber eliminado a su compañera Raquel Rodriguez, cuando solo quedaban cuatro competidoras.

► Liv Morgan no cree que Raquel Rodriguez la traicionará

Durante una entrevista reciente en Inside The Ring de TMZ, Liv Morgan abordó el drama sin rodeos y dio una respuesta contundente a las especulaciones de que ese momento podría romper su amistad con Raquel Rodriguez. Según la ganadora del Royal Rumble, no se trata de una historia de traición, sino de competencia, y mencionó que no cree que su compañera le esté guardando rencor, descartando la idea de una posible traición.

“Raquel tuvo múltiples oportunidades por el título contra Stephanie. Creo que esta fue su cuarta lucha por el campeonato. Así que no sé qué me reprochará. Como dijiste, la he superado hasta el cansancio. Ahora ella tiene una oportunidad. Yo tengo una oportunidad. Ella tuvo cuatro oportunidades, ¿sabes?”

«No me preocupa que Raquel se vuelva contra mí. Hemos pasado por mucho juntas: su enfermedad, mi cirugía de hombro, ¿sabes a qué me refiero? Somos mucho más fuertes que pelear por una oportunidad por el título».

Liv Morgan también habló sobre su interferencia en la pelea callejera de Raquel en RAW, a pesar de que esta le dijo específicamente que se mantuviera al margen, indicando que el resultado del combate no tuvo nada que ver con su presencia, y que su único objetivo era apoyarla.

«Me dijo que no me involucrara, pero sabes, su derrota no tuvo que ver realmente con mi participación«.

«Si recuerdas, hace un par de semanas, Raquel me dijo que no me involucrara, y no me involucré. Y la siguiente vez que hablamos, se enojó conmigo por no haberme involucrado«.

«Solo intentaba asegurarme de que supiera que estaba ahí para ella, así que me involucré en contra de su voluntad. Pero, como dije, su pérdida no tuvo mucho que ver con mi participación».