Liv Morgan habría sufrido una conmoción cerebral en RAW

La reciente edición de Monday Night RAW no fue del todo buena para Liv Morgan. Primero, perdió su combate clasificatorio para Money in the Bank, con Stephanie Vaquer llevándose la victoria en su estreno en la marca roja; luego, cuando estuvo en ringside para ayudar a Raquel Rodríguez en su lucha contra Kairi Sane, fue atacada por Iyo Sky, quien involuntariamente le provocó un golpe en la cabeza que la dejaría fuera de combate.

► Liv Morgan sufrió una herida en la cabeza tras ser atacada por Iyo Sky

En el programa Raw Recap, le preguntaron a Liv Morgan sobre su estado de salud tras recibir un golpe en la cabeza y sufrir un sangrado, y la ex Campeona comentó que no había tenido una gran semana debido a esto y al hecho de haber perdido su lucha clasificatoria de Money in the Bank, infiriendo que podría tener una conmoción cerebral. Aún así, Morgan bromeó diciendo que era una hermana tan comprensiva que pasó de un 10 a un 7 en cuanto a su apariencia, pero confirmó que ya se había sometido a exámenes y que tenía el alta médica, dejando claro que se encontraba perfectamente bien.

«Bueno, ya saben, esta semana no fue precisamente nuestra. Perdí mi combate clasificatorio para Money in the Bank; me golpeé la cabeza; probablemente tenga una conmoción cerebral ahora mismo. Estaba ayudando a mi mejor amiga, y soy tan buena hermana que pasé de un 10 a un 7. Pero sí, ya me revisaron. Estamos listas para empezar.»

Con Liv Morgan lesionada, y fuera de Money in the Bank por no haber clasificado, habrá que ver si toma parte de este evento, o de Worlds Collide, que también se desarrollará este sábado. No obstante, parece que se encamina hacia una rivalidad contra Iyo Sky, con quien tuvo incluso una interacción tras bastidores al inicio del programa