En julio de 2019, Liv Morgan confrontó a Charlotte Flair en SmackDown Live, y esto llevó a un enfrentamiento entre las dos en esa misma noche. Morgan perdió el combate por rendición y luego de ello, indicó que volvería vistiendo un nuevo personaje. Durante los siguientes meses, Morgan insinuó un cambio de personaje a través de su cuenta de Twitter. Sus publicaciones indicaban que volvería como un personaje oscuro, e incluso en algún momento se insinuó que podía ser la compañera de Bray Wyatt.

Morgan reapareció en la televisión en la edición del 30 de diciembre de Monday Night Raw, donde interrumpió la boda de Lashley y Lana y reveló que todavía ama a Lana. Poco después, Morgan formó una alianza con Rusev y el dúo está listo para enfrentar a Lashley y Lana en el próximo episodio de Raw, luego de lo ocurrido el lunes pasado en la contienda entre Bobby Lashley y Rusev.

► Liv Morgan ha estrenado un nuevo atuendo luchístico

La actual superestrella de Raw, Liv Morgan ha estrenado un nuevo atuendo en el ring durante el evento en vivo de WWE de anoche en Lafayette, Louisiana. Morgan hizo equipo con Rusev para enfrentarse a Lana y Bobby Lashley, logrando la victoria en el mismo.

He aquí algunas publicaciones en Twitter que los asistentes al evento compartieron con el nuevo atuendo luchístico de Liv Morgan:

@YaOnlyLivvOnce is finally back! 😈🖤🖤🖤

I can‘t wait to see her kick some but on #MondayNightLIV this week! 🙏🏻 pic.twitter.com/yY3Wb0FzUd — ⚫️ 𝓛𝓘𝓥in' life to the fullest ⚫️ (@SebastianLIVit) January 18, 2020

«¡Liv Morgan está de vuelta! ¡No puedo esperar a verla patear algunos traseros en el Monday Night Liv de esta semana!»

«Me gusta el nuevo atuendo de Liv Morgan, quien luce asombrosa esta noche»

«Cuando pensaban que Liv Morgan no podía verse mejor, observas esto«