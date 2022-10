Liv Morgan festeja 8 años en WWE

No se puede negar que Liv Morgan, con su gran carisma y buenas promos al micrófono, es una de las Superestrellas WWE más queridas por los aficionados. Esto, a pesar de que a muchos no les gustó su primer y hasta el momento único reinado como Campeona SmackDown, lo cual le causó varios abucheos de público.

Sin embargo, el cariño para Morgan sigue presente y esto se demostró cuando Morgan festejó en su cuenta de Twitter su octavo aniversario de haber firmado un contrato con WWE. Lo hizo con las siguientes palabras:

Happy 8 year anniversary to my only constant and the love of my life @WWE 🖤

«Feliz octavo aniversario a mi único constante y el amor mi vida: WWE».

In the performance center, we have this hallway called Hallway of Champions. Its the hallway right before u head upstairs to the locker room

Inside is photos of talent as champions&every day I’d look at these photos& tell myself that’d be me one day..

On my 8 year anniversary pic.twitter.com/Jp7RQsZXoU

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) October 27, 2022