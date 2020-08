Liv Morgan extraña a las bailarinas de Raw Underground

El pasado lunes por la noche en Monday Night Raw, Shane McMahon presentó Raw Underground, un segmento donde hemos peleas callejeras al estilo MMA, sin cuerdas y sin reglas y con la presencia de algunas bailarinas, con el objetivo de mejorar sus niveles de audiencia. Tras un primer episodio que ha generado reacciones, en su mayoría positivas, en el Universo WWE, anoche se transmitió el segundo episodio y pudimos ver a otras Superestrellas debutar en este Fight Club, tales como el brasileño Arturo Ruas y la ex Campeona NXT, Shayna Baszler, quienes salieron victoriosos.

► El pedido de Liv Morgan para el siguiente Raw Underground

A pesar de los aspectos positivos de Raw Underground, uno de los aspectos que fue criticado por algunas ex Superestrellas y varios fanáticos por internet, fue el hecho de que se presentaron bailarinas vestidas con poca ropa, lo cual se sale un poco de la temática PG de la actual WWE.

El episodio de Raw Underground transmitido anoche no incluyó a las bailarinas, pero Liv Morgan no parece feliz por su ausencia. Liv Morgan, a quien le agradó Raw Underground la semana pasada, utilizó su cuenta de Twitter para hacer una solicitud controvertida para los futuros episodios.

Hey .. #RawUndwrground... can we bring back the dancers next week ? — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) August 11, 2020

"Hey .. #RawUnderground ... ¿Podemos traer de vuelta a las bailarinas la semana que viene?"

Veremos si la próxima semana aparecen o no las bailarinas que Liv Morgan extraña. En todo caso, su inclusión o exclusión no forma parte de la esencia de Raw Underground; no obstante, si tuvimos presencia femenina en el ring, ya que Shayna Baszler debutó y por sí sola derrotó a tres contrincantes, e incluso pareció distrutarlo.

