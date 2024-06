No solo en televisión lo acosa, también redes sociales. En las últimas horas, Dominik Mysterio «denunció» algo en redes sociales: Liv Morgan lo ha estado acosando dándole más de mil «Me gusta» a todas sus publicaciones en Instagram.

Sin duda alguna, esta es unas forma moderna de mantener la relevancia en la historia televisiva. De un momento a otro, Morgan cayó enloquecida por los encantos de Dominik y ahora, actúa sin razón en torno a él.

Esta es una versión moderna de las rivalidades en WWE, y la primera vez que se usa el acoso por redes sociales dentro de una historia.

En el pasado Raw, Morgan dijo que cuando dijo que le iba a quita todo a Rhea Ripley, no solo se refería al título, sino a Dominik. Morgan luego incluso hasta se metió en medio de Dom y Braun Strowman apra evitar que el gigante atacara a su hombre, y luego, lo besó. Ya veremos qué ocurre.

If I was Dominik Mysterio I would’ve got down on one knee then and there because Liv Morgan saved that mfs life 😭😭 #WWERAW pic.twitter.com/SN4F449xHu

— Vinay Uteriya (@VUteriya972) June 4, 2024