Liv Morgan está frustrada con WWE y lo demuestra en redes

Como lo reportamos no hace mucho aquí en SÚPER LUCHAS, es un hecho que el señor Vince McMahon decidió dar por terminado el empuje a nivel individual que Paul Heyman tenía preparado para la joven Liv Morgan, en donde los planes eran que ella se convertiría, en el futuro, en la nueva joya de la división de mujeres. Por tal motivo, todo parece indicar que Morgan pasará otra vez a formar parte de la división femenil por equipos, y se estará reuniendo próximamente con Ruby Riott, una decisión que parece que no le gustó para nada a Morgan.

Así lo dejó saber por medio de varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter, en donde atacó a WWE por haber publicado en su portal web y en sus redes sociales, unas fotografías en donde se le ve batallado ante Natalya el pasado lunes. Lo curioso y negativo del caso, es que los momentos fotografiados y plasmados por WWE no se emitieron durante el show televisivo de WWE Raw.

Thank you for posting photos of what you cut out of my match I guess. Appreciate it @wwe pic.twitter.com/QfsZClDtAs

"Gracias por postear las fotos de las partes que cortaron de mi lucha. Lo aprecio, WWE".

