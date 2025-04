Liv Morgan es duda para el próximo Monday Night RAW

La acción de Monday Night Raw de este lunes se emitirá desde el Target Center, en Minneapolis, Minnesota, el cual tiene un nutrido cartel que incluye, por el momento, lo siguiente:

► Liv Morgan ha experimentado problemas de vuelo

En un giro inesperado de eventos, Liv Morgan publicó un mensaje críptico en sus historias de Instagram a menos de doce horas antes del inicio de RAW desde el Target Center en Minneapolis, señaando que posiblemente no llegue al programa de este lunes debido a un problema en su vuelo hacia Minneápolis.

«Mi vuelo se retrasa constantemente, tal vez llegue a RAW 🤷‍♀️«

La última vez que los fanáticos vieron a Liv Morgan en el ring, estaba muy involucrada en el caos que existió alrededor de la lucha por el Campeonato Mundial Femenil entre Rhea Ripley e Iyo Sky, por lo que sus problemas de viaje podrían obligar a la WWE a cambiar los planes si no llega a tiempo.

En un dato no menor, Liv Morgan todavía no tiene un combate programado para WrestleMania 41, pero aún es la Campeona de Parejas junto a Raquel Rodríguez, por lo que no sería nada raro que ambas defiendan sus títulos en el magno evento. Quizás el programa de este lunes pueda encausar este tema, siempre y cuando la ex Campeona Mundial logre llegar a tiempo.