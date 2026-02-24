Liv Morgan enfrentará a Stephanie Vaquer en WrestleMania

Liv Morgan, la ganadora de Royal Rumble, finalmente se decidió por cuál campeonato luchará en en WrestleMania y Stephanie Vaquer fue la elegida.

Liv Morgan y Dominik Mysterio hicieron su entrada ante una mezcla de abucheos y reacciones divididas. Con una Liv visiblemente apesadumbrada abrazando a su compañero, Dominik tomó el micrófono para autoproclamarse como el Campeón Intercontinental más grande de todos los tiempos.

El integrante de The Judgment Day añadió que el público también estaba frente a la mejor ganadora del Royal Rumble de la historia. Acto seguido, anunció que había llegado el momento de que “su güerita” eligiera a su rival para WrestleMania, invitando a las dos campeonas máximas de WWE a presentarse en el ring.

► Stephanie Vaquer y Jade Cargill encaran a Liv

La primera en aparecer fue Stephanie Vaquer, quien recibió una fuerte reacción del público. Poco después hizo su entrada Jade Cargill, generando un ambiente de máxima tensión en el cuadrilátero.

Liv tomó la palabra y sorprendió al reconocer la trayectoria de Vaquer. Aseguró que entendía todo lo que la chilena había dicho en semanas recientes y que respetaba el complicado camino que recorrió para llegar a WWE.

► Un golpe que lo cambió todo

Cuando parecía que Morgan se inclinaría por Jade Cargill como su oponente en WrestleMania, la situación dio un giro abrupto. Sin previo aviso, Liv soltó un golpe con el micrófono directo al rostro de Stephanie Vaquer, dejándola tendida en la lona.

El mensaje fue claro: Vaquer será su rival en el evento magno de WWE. Mientras Dominik celebraba la agresión, Liv observaba a su futura oponente caída, sellando así uno de los enfrentamientos más esperados rumbo a WrestleMania.

Con la decisión tomada de forma violenta, el choque entre Morgan y Vaquer promete convertirse en uno de los duelos más intensos del mayor espectáculo del año.