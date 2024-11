Liv Morgan: «En 2025 tendré mi momento WrestleMania»

Faltando todavía muchos meses para el magno evento premium de WWE y sin que se sepa si va a tener un combate entonces, aunque se espera que así sea viendo la buena situación en la que está actualmente y que no deja de evolucionar, Dirty» Dominik Mysterio tiene altas expectativas con WrestleMania 41:

«Honestamente, creo que este será el WrestleMania más grande que hayamos tenido, simplemente porque sentimos que tenemos que superar el del año pasado. Para lograr eso, tenemos que hacer algo mejor este año. Como dije, creo que este WrestleMania va a ser el mejor WrestleMania que hayamos tenido», comentaba recientemente.

► El momento WrestleMania de Liv Morgan

Y no solo él sino también la Campeona Mundial, Liv Morgan. La primera Campeona Crown Jewel de la historia no cree que haya tenido su «momento WrestleMania» hasta ahora y espera tenerlo en 2025, como explica en una reciente entrevista con su «Daddy Dom» en The Bootleg Kev Podcast:

«Creo que siempre es el objetivo tener una victoria increíble en el escenario más grandioso de todos, WrestleMania. No creo haber tenido mi momento en WrestleMania todavía. Así que este año WrestleMania 41, voy a tener mi momento en WrestleMania. Siento que hay ciertas cosas como Superestrella de la WWE que son el pináculo de ‘Oh, lo estoy logrando’. Figura de acción, videojuego, campeonato, WrestleMania. Este año tendré mi momento».

Hasta ahora, la doble campeona luchó en tres ediciones de WrestleMania (37, 38 y 39), en todas ellas en combates de equipos, sin nunca obtener una victoria. Parece probable que pudiera entrar a la edición 41 siendo la Campeona Mundial y allí quizá defender el título exitosamente para lograr ese gran triunfo.

¿Contra quién te gustaría ver a Liv Morgan en WM?

