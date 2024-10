Liv Morgan: «El policía me dijo que me haría viral»

Acusada de posesión de cannabinoides sintéticos y posesión de cannabis, la actual Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, fue arrestada por la policía el 14 de diciembre de 2023. Finalmente, no fue más que un momento de preocupación para la luchadora pues e primer cargo fue desestimado y el segundo fue transferido a otro tribunal antes de ser cerrado.

►El arresto de Liv Morgan

También en una anécdota, y en una foto policial realmente buena, como ella misma ha admitido. Una foto que un policía le dijo que se haría viral, como así fue.

«El retrato policial fue lindo», comenta en Impaulsive. «Me habría molestado mucho más si hubiera sido uno malo. No fue uno genial, pero estuvo bien. Fue en una sola toma. Incluso el oficial dijo, ‘Ohhh, te vas a hacer viral.’ Lo juro. ‘Es uno bueno.’ Y yo dije, ‘¿En serio?’ ‘Sí, te tengo.’ ‘Gracias.'»

Cuando le preguntaron si el oficial le habría dejado tomarse una segunda foto si lo pedía, respondió: «Sí. Creo que sí. Es loco porque ese día tenía una cita para el cabello, una para las cejas.»

Al preguntarle si tiene mercancía con su foto policial, Liv dijo: «No. Me regalaron algunas camisetas, que tienen estilo de retrato policial. Son interesantes. A veces los fans vienen a mis encuentros con camisetas que tienen mi foto policial. Al principio me daba risa, pero luego pienso, ‘Tal vez no me gusta eso.’ No estoy decidida. ¿Debería sentirme ofendida y decirles ‘¿Sal de mi fila?’ o estar bien con ello? No sé si los amo o los odio en este momento. No sé cómo sentirme al respecto.»

