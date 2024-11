Liv Morgan: «Dominik y Raquel son como hermanos»

Liv Morgan, Dominik Mysterio y Raquel Rodríguez han forjado una alianza en WWE que casi no necesitaría del Judgment Day. No es nada raro verlos a los tres sin Finn Bálor, JD McDonagh y Carlito viviendo sus aventuras, como hicieron en el episodio más reciente de Raw cuando se confirmó la lucha WarGames femenina para Survivor Series.

Embed from Getty Images

► Una relación de tres

Y el trío no solo es cercano en pantalla sino también fuera de ella. Esto puede darse por supuesto pero en realidad no siempre es así. Incluso quienes forman un equipo no tienen por qué ser grandes amigos. Pero ellos sí lo son, según cuenta la Campeona Mundial en una reciente entrevista con Ringside Collectibles:

«Raquel es mi hermana, mi mejor amiga, mi protectora, mi compañera de equipo. Dominik es el amor de mi vida. Ellos tienen una relación muy sana de hermano y hermana que, de hecho, me encanta ver porque son tan adorables juntos de una manera muy pura y fraternal. No en un extraño triángulo amoroso ni nada por el estilo. Dominik es mío. Raquel es mía. Diferentes versiones de ‘mío’, pero ambos son míos de todos modos.»

¿Qué opinas del trío?

Embed from Getty Images

Liv y Raquel están programadas para unirse a Nia Jax, Candice LeRae y Tiffany Stratton contra Rhea Ripley, Bianca Belair, Jade Cargill, IYO SKY y Naomi en Survivor Series: WarGames, cuyo cartel hasta el momento luce así:

Embed from Getty Images