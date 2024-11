La actual Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, contaba recientemente que acostumbra a realizar audiciones para continuar su carrera como actriz después de haber hecho pequeñas apariciones en la serie ‘Chucky’ o la película ‘El arte de matar’:

«Creo que estas oportunidades de crossover son increíbles… atraen nuevos espectadores a cada uno de los productos involucrados. Hago audiciones con regularidad. Me encantaría participar más en cine, televisión, medios. Solo quiero ver lo que puedo hacer en ese ámbito, y que WWE esté involucrado, apoyándome y ayudándome a guiarme en todo esto es realmente genial y emocionante. Pero solo quiero ver de qué soy capaz».

► ¿Liv y Dom en una rom-com?

Mientras, su enamorado, Dominik Mysterio, está enfocado al cien por ciento en la lucha libre profesional. Pero la luchadora cree que podría ser un gran actor y propone la idea de que juntos protagonicen una comedia romántica:

«Dominik y yo definitivamente podríamos estar en una comedia romántica. Creo que Dominik sería un actor fantástico. ¿Qué me encanta de Dominik? ¿Qué no me encanta de Dominik? Su bigote, su cabello, es tan dominante, tan fuerte. Es tan valiente. De hecho, es increíblemente inteligente. Realmente lo es. Así que, ¿qué no me gusta de Dominik? Pues nada. Es el mejor», dice la campeona en The Pat McAfee Show.

Y no solo ella piensa eso de «Dirty Dom» sino también el actor Stephen Amell:

«Creo que el tipo que podría tener talento es Kevin Owens. Si alguna vez has conocido a Kevin, es súper suave al hablar, amable, educado, y luego sale al ring y es puro fuego. Kevin es realmente bueno. Creo que Gunther, ¿alguna vez hemos visto algo como Gunther? ¿Qué es él? ¿Es un villano, es un héroe, es como el anti-héroe? No lo entiendo, Gunther es simplemente increíble. En cuanto a talento, Dom«.

