Uno de los momentos más impactantes de la WWE en el 2019 fue cuando Liv Morgan apareció la boda de Bobby Lashley y Lana, revelando que una vez estuvo románticamente involucrada con Lana. Desde entonces, Morgan obtuvo dos victorias sobre Lana en Raw, aunque Ruby Riott la atacó después de su última victoria el pasado 3 de febrero.

WWE anunció anoche que Asuka, Shayna Baszler, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan y Natalya se enfrentarán en Elimination Chamber 2020, donde la ganadora retará a Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw en Wrestlemania 36. Parece una buena oportunidad para que Morgan pueda desquitarse de los ataques de su ex compañera del Riott Squad.

Liv Morgan ha recurrido a su cuenta de Twitter para describir la publicación hecha en el sitio web de WWE como «basura».

El anuncio al que la luchadora de 25 años hace referencia, es sobre la lucha que sostendrán en Elimination Chamber que fue publicado en el sitio oficial de WWE. En una parte del mismo, la compañía afirmaba que Morgan y Logan no habían tenido un impacto tan grande como el regreso de Riott en Raw hace pocas semanas. El texto en cuestión es el siguiente:

«Tanto Morgan como Logan han mostrado al Universo WWE nuevos lados para sí mismas en las últimas semanas, pero ninguna tuvo un impacto tan grande como su ex líder, Riott, en su gran regreso a Raw«.

Morgan se refirió a la oración anterior al citarla en un tuit, antes de dejar en claro que no estaba de acuerdo con el escrito de WWE.com.

“Both Logan and Morgan has shown the WWE universe new sides to themselves in recent weeks, but neither of them made as big an impact as their former leader, Riott did in her shocking return to Raw” …. WATCH ME .. and oh yeah.. this article is trash. https://t.co/hoIPcyzksH

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 18, 2020