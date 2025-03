Liv Morgan derrotó a Jade Cargill con la ayuda de Naomi

Aunque quedó claro que Liv Morgan y Raquel Rodríguez no tuvieron relación con el ataque a Jade Cargill, las cosas quedaron demasiado tensas, pues por meses fueron señaladas para como las culpables.

Fue así que Liv buscó desquitarse de Cargill, quien nunca aclaró los hechos hasta Elimination Chamber, cuando atacó a Naomi; de esta forma se pactó el combate entre ambas.

La lucha comenzó con ventaja para Jade, quien, con su fuerza, logró tomar el control. Sin embargo, Liv tuvo algunas pequeñas reacciones, aunque le costó bastante.

A base de patadas, Liv consiguió dominar el combate, buscando inmovilizar a su rival por todos los medios, incluso utilizando las cuerdas.

Sorprendentemente, Liv mantuvo el dominio durante varios minutos, llegando a ejecutar Los Tres Amigos. No obstante, cuando intentaba conectar un Oblivion, Jade la detuvo con un suplex y varios golpes.

Justo cuando Jade estaba por terminar el combate, apareció Naomi para distraerla. Aunque logró evitar el ataque de Liv, Naomi la golpeó con uno de los títulos mientras Raquel distraía al réferi. Esto permitió que Liv conectara un Oblivion y se llevara la victoria.

Tras la lucha, Naomi continuó su ataque sobre Jade Cargill, a quien dejó tendida en el suelo.

