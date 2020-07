Liv Morgan da nuevas pistas: "Pronto todo será revelado"

Recientemente la luchadora estuvo publicando algunos mensajes crípticos que insinúan que va a seguir contando con oportunidades en WWE, que no va a quedar relegada a un segundo plano tan pronto. Aunque es verdad que el impulso que tenía ha ido disminuyendo. Ahora, Liv Morgan da nuevas pistas de lo que se avecina, conectando directamente con su notable cambio el año pasado que hizo pensar a muchos que se avecinaba algo interesante para ella. Todos perdieron sus esperanzas cuando volvió para rivalizar con Lana. Pero esta fue una idea de última hora y quizá sea el momento de volver a aquello.

No está claro qué va a pasar con ella, probablemente todo vuelva a quedar en nada, pero esto es lo que ha publicado en Twitter:

Renee Young está tan confusa como todos.

Es probable incluso que Morgan continúe trabajando con Natalya. Las dos tuvieron recientemente un intercambio de palabras en el que se muestra que no han dejado a un lado su rivalidad.

I can’t get over how beautiful @YaOnlyLivvOnce looks in this photo. You need to do a @Pantene commercial, Liv! 🦄🦄🦄 pic.twitter.com/i6oIvkRIzm

Why thank you @NatbyNature that is so sweet of you to say 😊

BUTTT, do you remember this from WrestleMania ? Gosh, you are so flexible. You were pretty tied up, huh? 😅 Does @DDPYoga sponsor you ? If not, they should ! 😇 pic.twitter.com/HjDlxcRox7

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 6, 2020