Liv Morgan creyó que sería despedida tras ser arrestada

Liv Morgan ha vuelto a la división femenina de la WWE tras recuperarse recientemente de una lesión, y ha sido rápidamente incluida en las historias de los eventos principales, incluyendo el penúltimo combate de John Cena, además de protagonizar anuncios promocionales de WrestleMania 42 junto a otras megaestrellas como Jade Cargill, Charlotte Flair, Becky Lynch, Rhea Ripley, IYO SKY y Tiffany Stratton. Actualmente sigue su relación con The Judgment Day, ahora haciendo equipo con Roxanne Perez y Raquel Rodríguez.

► Liv Morgan fue arrestada y temía lo peor

A pesar de que Liv Morgan está atravesando la mejor etapa de su carrera como luchadora, no hace mucho tiempo, la dos veces Campeona Mundial pensó que la despedirían de la compañía tras ser arrestada en 2023 en Orlando, Florida. Así lo contó en la reciente edición del podcast «¿What’s your story?» de Stephanie McMahon, donde recapituló el incidente, que, según ella, se descontroló tras descubrirse que tenía el vaporizador de marijuana de otra persona en su coche, pero reconoció que podía meterse en problemas, por lo que decidió cooperar con la policía.

«Me detuvieron y tenía un poco de marihuana en el coche. Ese no era el problema. El problema era, y esto es un hecho, que alguien había dejado un vaporizador de marijuana sintética en mi coche, lo cual es un delito grave en Florida.»

«Me dije: ‘Solo sé amable porque esta grabación de la cámara corporal se va a publicar’. Tres patrullas se detienen mientras estoy en el asiento trasero y estoy en una reunión. Estoy esposada y me preguntan: ‘Liv, ¿va a haber una locura en el trabajo?’. Y yo les respondo: ‘Sí’, y me toman fotos. Enseguida pensé: ‘Me van a despedir’ y estoy muy molesta».

Por fortuna, la situación no pasó a mayores para Liv Morgan ya que fue liberada sin mayor demora, y la WWE había tomado en cuenta esta situación prácticamente al momento de su ocurrencia. Evidentemente, tampoco hubo consecuencias para la ex Campeona en cuanto a su situación creativa dentro de la compañía.