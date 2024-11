Liv Morgan: «Creo que habrá dos WarGames en WWE Survivor Series»

WWE anunció la lucha WarGames masculina para Survivor Series pero no la femenina. ¿No la habrá? La Campeona Mundial, Liv Morgan, piensa que sí. Y tendría mucho sentido que así fuera si Rhea Ripley no se hubiera lesionado y cada una formara un equipo para enfrentarse dentro de la jaula. Sin embargo, ahora quizá se anuncie que IYO SKY tendrá contra ella su oportunidad titular en el evento premium del 30 de noviembre.

► ¿WarGames femenino en 2024?

«Tenemos WarGames en camino, IYO SKY es mi contendiente número uno por el campeonato, Tiffany Stratton tiene el maletín de Money in the Bank. Hay muchas cosas pasando. Todos quieren un pedazo de Liv Morgan, pero afortunadamente hay suficiente de mí para todos», comenta la monarca en The Pat McAfee Show.

► Contra el mundo

Hablando también con TMZ Sports, Liv dice que todo el mundo está contra ella:

«Tengo mucho en mi plato en este momento, entre Rhea Ripley, IYO SKY, Nia Jax, Tiffany Stratton, y Zelina Vega tuvo algo que decir sobre mí. Así que hay mucho ocurriendo. Todos quieren un pedazo de Liv Morgan, y afortunadamente para ellos, hay suficiente de mí para todos. Y afortunadamente para mí, tengo al grupo más dominante de WWE cubriéndome las espaldas, Judgment Day, y también tengo a Raquel Rodríguez. Así que sí, es mucho y estoy en alta demanda, pero mi espalda está cubierta, así que me siento muy bien.»

Todavía quedan dos semanas para Survivor Series así que veremos qué sucede en la división femenil tanto en Raw como en SmackDown en los dos programas que faltan antes del PLE. ¿Te gustaría que hubiera un combate WarGames de luchadoras o prefieres una defensa titular de Liv Morgan?

