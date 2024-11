Liv Morgan: «Becky Lynch entrará al Salón de la Fama de WWE»

«Muchachos. Ah, ya saben, estoy entrenando para esta media maratón. He estado trabajando en otras cosas de las que realmente no puedo hablar. ¿Cuándo será ese regreso? No lo sé. No lo sé. Realmente me he estado divirtiendo y trabajando en algunos proyectos que me entusiasman mucho. Siempre que puedo compartirlos con ustedes, creo que son bastante increíbles. Creo que pensarán que son bastante increíbles y sí, veremos qué nos depara el futuro”. Becky Lynch sembraba dudas sobre su futuro en WWE recientemente.

Embed from Getty Images

► Una futura Hall of Famer

¿Y si no volviera? Sin duda sería un jarro de agua fría para muchos fanáticos. También para la compañía y su división femenina. Pero no sería el final del mundo. Ni siquiera para ella. Con todo lo que ha hecho hasta ahora, incluso tendría que regresar al menos una vez para recibir un gran honor: entrar al Salón de la Fama. Bianca Belair ha hablado de ella como una leyenda. Nia Jax ha dicho que será recordada como una de las más grandes de la lucha libre.

Y ahora Liv Morgan, la actual Campeona Mundial, asegura que «The Man» se merece completamente el Hall of Fame:

“Creo que si Becky nunca regresa, definitivamente es 100% una miembro del Salón de la Fama. Se ha convertido en una mártir para la lucha libre femenina y el rendimiento en general. Puede hacerlo todo. Puede brillar en el ring, puede destacar en el micrófono. La multitud está cautivada por ella cuando está ahí, sin mencionar lo que representa para la lucha libre femenina. Su objetivo, creo, era realmente evolucionar y maximizar la lucha libre femenina, y hacer que se sintiera tan especial e importante como la lucha masculina, y lo logró mientras era una mamá completamente nueva y fantástica. Pero con todo eso, sigue sin ser tan grandiosa como yo (risas)», comenta la luchadora a Kenny McIntosh de Inside The Ropes.

¿Cómo valoras la carrera de Becky Lynch en WWE?

Embed from Getty Images