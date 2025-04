Liv Morgan arremete contra fans y los manda a ducharse

Liv Morgan y Raquel Rodríguez están en racha tras recuperar el Campeonato Femenil de Parejas WWE en el reciente Monday Night Raw, y además, han estado bastante ocupadas lidiando con los fanáticos durante el fin de semana de WrestleMania 41, aunque recientemente los criticó por un detalle muy peculiar.

► Liv Morgan critica a fanáticos por oler mal

Precisamente, durante una entrevista reciente con Adrian Hernandez, Liv Morgan criticó a los fans por su higiene, sugiriendo que se ducharan y preguntándoles si estaban sucios o olían mal todo el tiempo. Señaló que no permite que la gente se acerque lo suficiente como para que ella note su (desagradable) olor, ya que no se identifica con ellos. La ex Campeona Mundial también dijo que no deja que los hombres se le acerquen porque siempre está con Dominik Mysterio.

«Por favor, dúchense. ¿Están sucias? ¿Huelen mal? No dejo que se acerquen lo suficiente como para oler su suciedad. No dejo que ningún hombre se acerque lo suficiente porque soy como, Daddy Dom… Daddy Dom, ¿sabes a qué me refiero? Así que ni siquiera me acerco para oler su suciedad. Sí, sí, no se duchan. ¿Qué demonios? No me identifico.»

Liv Morgan también expresó su satisfacción por la victoria de Dominik Mysterio en WrestleMania 41, donde obtuvo el Campeonato Intercontinental WWE, y también lamentó haber perdido el Campeonato de Parejas durante el evento, ya que no estaba preparada para el regreso de Becky Lynch. Ahora, considerando que ya recuperaron dichos títulos, The Judgment Day está nuevamente lleno de oro y habrá que ver cómo se desarrollan los eventos en los siguientes Monday Night Raw.