Liv Morgan aprovecha la distracción y vence a Lyra Valkyria

Las integrantes de The Judgement Day, siguen buscando oportunidades para acercarse al Campeonato de Parejas, por lo que una victoria era crucial en el combate.

Lyra Valkyria, acompañada por Bayley, mostró mayor velocidad y recursos técnicos en los primeros minutos, llevando a Liv Morgan a ringside y castigándola con suplexes y lances precisos.

Morgan logró equilibrar la balanza con castigos a ras de lona y varias cuentas cercanas, resistiendo los intentos de Nightwing de la irlandesa. El duelo se mantuvo intenso, con constantes intercambios y falsas definiciones.

Momentos claves

Cuando Lyra parecía tomar control, Roxanne Perez intervino bajando las cuerdas, lo que provocó un altercado con Bayley fuera del ring. Esa distracción fue aprovechada por Morgan para sorprender a Valkyria con un ObLIVion y obtener la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece a Liv Morgan, aunque deja abierta la rivalidad tras el caos en ringside, pero acerca a su equipo a una lucha por el título que justo ahora tienen Rhea Ripley e Iyo Sky.

Por otro lado, Lyra Valkyria y Bayley podrían buscar represalias, especialmente contra Roxanne Perez, tras su intervención; sin embargo, también tendrán que aclarar los problemas que han tenido recientemente.