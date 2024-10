Liv Morgan: «¿Apoyas a Rhea Ripley? Eres patético»

El 2024 de Liv Morgan va a ser recordado por su rivalidad con Rhea Ripley en torno al Campeonato Mundial que ostenta desde que destronó a «The Man» Becky Lynch en King and Queen of the Ring mientras «The Nightmare» estaba recuperándose de una lesión que ella misma le causó y que defendió contra ella tanto en SummerSlam, con ayuda de «Dirty» Dominik Mysterio, como en Bad Blood, con la de Raquel Rodríguez. Se desconoce cuando ambas luchadoras se enfrentarán de nuevo por el título.

Embed from Getty Images

► Liv Morgan contra los fans de Rhea Ripley

Mientras, la monarca carga no solo contra su oponente sino también contra sus fanáticos en The Bootleg Kev Podcast:

«No, porque creo que es una perdedora, y creo que todos sus fanáticos también lo son. Así que no me importa que tenga el apoyo de sus seguidores, porque creo que todos ellos son feos, son unos perdedores, y son patéticos, igual que Rhea Ripley. Así que no me importa en absoluto».

Durante el episodio más reciente de WWE RAW, Liv Morgan y sus amigos ayudaron a Dominik Mysterio a vencer a Damian Priest, aunque este luego le dio una paliza a su oponente. Así mismo, Rhea Ripley dijo que todavía está persiguiendo el Campeonato Mundial.

Embed from Getty Images

En una entrevista anterior, Liv hablaba de su gira de venganza contra Rhea como su momento favorito en WWE:

«Creo que mi momento favorito hasta ahora es haber completado la gira de venganza contra Liv Morgan. Ya sabes, Rhea Ripley me desgarró el hombro, el labrum, el bíceps, el manguito rotador. Tuve que operarme para repararlo. Seis meses de mi carrera perdidos. Así que vencerla en SummerSlam y hacer que el hombre que amaba, Daddy Dom, me eligiera a mí justo frente a ella fue un momento realmente gratificante para mí.»

Embed from Getty Images