Liv Morgan anuncia el final de su racha en el Royal Rumble

Liv Morgan ha tenido un buen año, conquistando el Campeonato Mundial Femenil y causando un verdadero impacto, precisamente logrando concluir su «gira de venganza» contra Rhea Ripley, a quien dejó fuera de acción hace unas semanas. Ahora, aunque no pudo conseguir junto a Raquel Rodríguez el Campeonato Femenil de Parejas WWE este lunes, la Campeona Mundial aún puede presumir el hecho de ser la mujer más relevante del elenco de Monday Night Raw, mientras nos encaminamos hacia Survivor Series.

► Liv Morgan, confiada en retener su título hasta WrestleMania 41

A pesar de que todavía falta Survivor Series y Saturday Night Live como eventos premium de este año, ya el Universo WWE está pensando en el Royal Rumble 2024, que está programado para el 1 de febrero de 2025 en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis. Precisamente, en ese evento podríamos ver la conclusión de una de las rachas vigentes dentro de la tradicional batalla de 30 personas.

La actual Campeona Mundial WWE, Liv Morgan, ha participado en todos los Royal Rumble femenil desde su creación en el 2018, lo que supone seis apariciones consecutivas. Sin embargo, su condición de máxima campeona de la marca Raw significa que se podría quedarse fuera del icónico combate por primera vez (en caso de que retenga el título hasta febrero próximo).

La propia Morgan confirmó la noticia durante su aparición en The Pat McAfee Show, sentenciando que seguirá como Campeona, a la vez que advirtió a la potencial ganadora que no la escoja como rival porque será derrotada en WrestleMania 41.

«No voy a participar en el Royal Rumble este año porque voy a entrar como Campeona Mundial. He estado en todos y cada uno de ellos. Así que, de hecho, voy a extrañar este«.

“(…)Si me eligen. No creo que lo hagan porque no es muy inteligente elegirme. ¿Has estado mirando, Pat? Raquel, Judgment Day, Daddy Dom… No sé quién va a querer arriesgarse contra mí”.

Antes de llegar a Royal Rumble, Liv Morgan tendrá que sortear a Iyo Sky, quien recientemente se ganó el derecho a ser su retadora número uno por el título, aunque todavía no se ha definido una fecha para su combate. La japonesa, precisamente, se interpone entre Morgan y la posibilidad de llegar hasta febrero como Campeona Mundial.