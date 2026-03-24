Liv Morgan anticipa la fecha de estreno de su nueva película

Durante el año pasado, Liv Morgan dijo que necesitaba tiempo libre para grabar una importante película de Hollywood. Aunque en ese momento Morgan no dio detalles ni duración del proyecto, el Gerente General confirmó que su pedido fue aprobado y le concedió el permiso, revelándose después que formaría parte del elenco de «Bad Lieutenant: Tokyo», una película de Takashi Miike.

► Liv Morgan espera con ansias el estreno de su película

Mientras Liv Morgan se prepara para su combate contra Stephanie Vaquer en WrestleMania 42, donde buscará recuperar el Campeonato Mundial Femenil, aún espera con ansias el estreno de su película, algo de lo que habló recientemente en «Director’s Cut Radio», anticipando que este llegará a la pantalla grande en septiembre de este año.

«Filmé en Japón el año pasado. Se estrenará en cines en septiembre. Estaba muy emocionada con el proyecto. Aprendí mucho y me siento mejor después de la experiencia. Tuve la suerte de estar en el estudio con todos estos veteranos increíblemente talentosos de la industria cinematográfica. El público de la WWE me verá de una manera que creo que quizás nunca imaginaron, así que sintonicen».

La película seguirá al teniente corrupto, interpretado por Shun Oguri, quien debe localizar a la hija desaparecida de un político, interpretada por Morgan. El personaje de Oguri contará con la ayuda de Lily James, quien interpreta a una agente del FBI también involucrada en la investigación. Un asesino del submundo yakuza aparentemente seguirá los pasos del equipo mientras intentan encontrar al personaje de Morgan, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento.