Liv Morgan afirma que The Judgment Day no tiene líder

Desde su creación en el 2022, varias figuras han asumido un papel destacado en The Judgment Day, aunque el grupo no ha tenido un líder oficial desde que Edge fue expulsado de la facción. No obstante, eso no ha impedido que Damian Priest, Rhea Ripley (cuando fueron miembros) o Liv Morgan, lograran Campeonatos Mundiales, que los posicionaba como un líder de facto.

► Liv Morgan ve a todos por igual en The Judgment Day

Si bien algunos luchadores se han presentado para tomar las riendas del grupo, Liv Morgan reiteró recientemente a TMZ que no recibe órdenes de nadie.

«En realidad, no hay un líder en The Judgment Day. Todos somos iguales, pero ‘Daddy’ Dom es nuestro doble campeón».

En la actualidad, Dominik Mysterio es el único miembro de The Judgment Day que porta algún título; de hecho, posee dos: El Campeonato Intercontinental WWE y el Megacampeonato AAA, y mantiene un vínculo estrecho con Liv Morgan, aunque eso ha implicado que tomen distancia de otro miembro del grupo: Finn Balor, quien también busca obtener un campeonato por su cuenta, y tendrá una nueva oportunidad cuando luche contra CM Punk en WWE Elimination Chamber.

En cuanto a los demás miembros, JD McDonagh está fuera de acción por lesión, mientras que Roxanne Perez y Raquel Rodríguez continúan junto a Liv Morgan trabajando juntas buscando dominar en la división femenil; sin embargo, los eventos ocurridos en las últimas semanas, incluyendo la eliminación de Liv sobre Raquel en el Royal Rumble pueden dar origen a una posible división en el futuro, aunque por el momento estén bien.