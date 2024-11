Liv Morgan a Stiffany Stratton: «Alejate de mi campeonato y de Dominik»

Liv Morgan, actual Campeona Mundial Femenil, lanzó una advertencia contra Tiffany Stratton, quien ostenta el contrato Money in the Bank femenil, el cual le permite desafiar por cualquier título en el momento que ella elija.

Stratton ha expresado su apoyo a Nia Jax, actual Campeona Femenilde la WWE, lo que posiciona a Morgan como un objetivo potencial de «Miss Money in the Bank». Sin embargo, Morgan no tardó en lanzar una contundente advertencia durante una entrevista con Adrian Hernandez de Unlikely:

«Tiffy Time. Tiffy, cariño. Señorita Money in the Bank. En realidad no me caes mal. En realidad me caes bien y te respeto de alguna manera y aprecio tu ética de trabajo, pero por favor, por favor, por favor, por favor, escúchame, si alguna vez vas a escucharme y confiar en algo que diga. Por favor, que sea así. Aléjate de mí y de mi Campeonato Mundial Femenil, y aléjate de Dominik. Lo digo de todo corazón, al 100%, con cada fibra de mi ser. Gracias”.

La advertencia deja en claro que Morgan no piensa permitir que Tiffany Stratton se interponga en su reinado, marcando un posible conflicto en el horizonte.

► ¿Alianza de campeonas en WWE?

Ambas luchadoras han compartido recientemente el ring como parte de la misma facción, junto a Nia Jax y Raquel Rodríguez, en una rivalidad contra Bianca Belair, Jade Cargill, Bayley y Naomi. Este contexto hace que cualquier enfrentamiento entre Morgan y Stratton pueda traer repercusiones no solo individuales, sino también grupales.

Stratton no ha respondido aún a las declaraciones, pero el hecho de que tenga el contrato Money in the Bank podría convertirla en una amenaza inminente para la Campeona Mundial Femenil.