Lita y Trish Stratus quieren el Campeonato de Parejas de WWE

«¿Estaría dispuesta a tener otra lucha en Toronto? Absolutamente. ¿Quizás como la última? Sí. Tuvimos una lucha de retiro. ¿Podría ser esta la lucha después del retiro, la lucha de retiro definitiva? Tal vez, en Toronto. Es algo más para considerar… No lo sé. Quizás. ¿Tengo una historia pendiente con Zoey Stark? Por supuesto. Así que hay muchas cosas. Hay mucho talento que también me encantaría enfrentar, como por ejemplo, Rhea Ripley.» Esto decía Trish Stratus unas semanas atrás.

► Lita y Trish Stratus avisan a The Kabuki Warriors

Ella no ha dejado de mostrarse dispuesta a volver a la WWE una vez más, no tanto así Lita. No obstante, en realidad las dos quieren regresar para ganar juntas el Campeonato de Parejas que actualmente está en manos de The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane). Un título que la misma Lita tuvo durante 42 días en 2023 con Becky Lynch. Durante una reciente aparición en For The Love of Wrestling, las veteranas compartieron su deseo de unirese una vez más en el cuadrilátero.

«Hemos abordado ese tema. Es una excelente pregunta. Siento que debería ser la última, pero solo porque es impresionante. Sin embargo, a la gente le gusta hablar de esta supuesta maldición de los títulos femeniles en parejas de la WWE, pero creo que si Trish y yo fuéramos campeonas de parejas, de alguna manera la maldición desaparecería mágicamente«, dijo Lita.

«¿Qué opinan ustedes al respecto?… (Nuestro mensaje para The Kabuki Warriors es) No están preparadas para Team Bestie«, dijo Trish Stratus.

Si fuera hace unos meses podríamos especular con la posibilidad de que ambos equipos se enfrenten en WrestleMania 40, donde no se sabe todavía si las campeonas expondrán el título. Por otro lado, quizá suceda en SummerSlam 2024. Veremos si próximamente tenemos novedades sobre el regreso de Lita y Trish Stratus.